Bovespa e dólar fecham em queda nesta quinta-feira

O principal índice da Bovespa fechou em queda nesta quinta-feira (8), com o mercado cauteloso no terceiro dia do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que julga irregularidades na campanha da chapa Dilma-Temer em 2014, o que pode definir o futuro do presidente no governo do Brasil.

O Ibovespa caiu 0,66%, a 62.755 pontos.

Às 10h23, a empresa que liderava a ponta negativa da sessão era a Copel, com queda de 7,15% nas ações. A estatal paranaense de energia confirmou nesta manhã que avalia uma eventual oferta de ações, como parte de um estudo abrangente de otimização de caixa.

O mercado também se preocupa com o rumo do governo após um novo escândalo sobre o governo Temer se tornar público. De acordo com a Procuradoria da República, no Rio Grande do Norte, a empreiteira OAS pagou propina de R$ 500 mil a Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), em 2014, via conta da campanha do então vice-presidente Michel Temer (PMDB).

A informação está contida no pedido de prisão do ex-ministro na Operação Manus, deflagrada nesta terça-feira (6), que investiga desvios nas obras da Arena das Dunas, em Natal.

Às 10h38, o Ibovespa, principal indicador da bolsa de São Paulo, caía 0,98%, a 62.552 pontos.

Às 13h18, o índice caía 0,93%, aos 62.581 pontos.

Às 16h57, o índice tinha queda de 0,57%, aos 62.811 pontos.

A ação da Copel fechou em queda de 7,69%, após cair 11,28% no pior momento do dia, depois que a estatal paranaense de energia disse que avalia uma eventual oferta subsequente de ações.

A ação da JBS cedeu 2,86%. Os papéis da empresa têm mostrado forte volatilidade desde a delação de seus executivos.

As ações preferenciais do Itaú Unibanco e do Bradesco, com peso importante na composição do índice, caíram 1,04% e 1,51%, respectivamente, revertendo os ganhos da véspera.

Já a Petrobras caiu 0,23% nas ações preferenciais e subiu 0,15% nas ordinárias. A Vale subiu 2,08% nas preferenciais e 2,16% nas ordinárias.

O dólar virou e fechou em queda nesta quinta-feira (8), com os investidores acompanhando de perto o terceiro dia de julgamento da chapa Dilma-Temer no TSE.

A expectativa das eleições gerais no Reino Unido e o aguardo do depoimento do ex-diretor do FBI, James Comey, no senado dos EUA, sobre a suposta influência russa na campanha à presidência do país em 2016, também afetaram o mercado.

A moeda norte-americana caiu 0,21%, a R$ 3,2652.

Às 10h38, o dólar subia 0,52%, a R$ 3,2869.

Às 13h19, o dólar registrava alta de 0,44%, a R$ 3,2844.

Às 17h19, a moeda tinha queda de 0,20%, a R$ 3,2633.

O Banco Central brasileiro vendeu integralmente a oferta de até 8,2 mil swaps cambiais tradicionais - equivalente à venda futura de dólares - para rolagem dos contratos que vencem julho. Com isso, já rolou US$ 1,230 bilhão do total de US$ 6,939 bilhões que vence no mês que vem.