BCE mantém taxas de juros e descarta novos cortes no futuro

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta quinta-feira (8) que manteve as taxas de juros básicas em seus mínimos históricos, mas descartou fazer novos cortes no futuro próximo.

Com isso, o índice principal de juros ficou em 0,00%, a taxa de depósitos bancários ficou em -0,40% e a taxa sobre empréstimos marginais em 0,25%.

No documento do anúncio, a entidade retirou a frase "juros mais baixos" que acompanhou os últimos comunicados e se limitou a afirmar que "prevê a manutenção dos níveis de taxas de interesse aos níveis atuais por um período prolongado".

O BCE ainda confirmou que manterá o programa "Quantitative Easing" (QE) no ritmo atual de 60 bilhões de euros por mês até dezembro de 2017 e "além, se for necessário, e em todo caso até que se encontre o ajustamento duradouro da evolução dos preços, coerente com o próprio objetivo de inflação".

O presidente do órgão, Mario Draghi, ainda anunciou que o BCE reviu para cima as estimativas de crescimento para a zona do euro, levando-a para 1,9% em 2017, para 1,8% para 2018 e 1,7% em 2019.