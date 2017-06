Diante das indefinições na política, dólar fecha em queda

Nesta quarta-feira (7), o dólar fechou o dia em queda de 0,13%, com os investidores mantendo-se cautelosos diante das indefinições do cenário político brasileiro. A moeda norte-americana fechou com valor de venda de R$ 3,2721.

Apesar de acumular alta de 1,10% no mês de junho, no acumulado da semana a moeda recua 0,49% ante ao real. No ano, o dólar registra alta de 0,69%.

Mercado se mostra cauteloso e Bovespa registra alta de 0,34%

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo (Ibovespa) fechou os trabalhos do dia em leve alta, com os mercados ainda mostrando cautela diante do avanço do julgamento da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que pode definir o futuro do presidente Michel Temer no Planalto.

O Ibovespa registrou alta de 0,34%, aos 63.170 pontos, após atingir 1,08% de alta durante a máxima do dia.

Os principais destaques do dia ficaram por conta da queda das ações da Petrobras PN -2,35%, e Petrobras ON -2,22%. Nas altas, as ações do Itau Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil registraram ganhos acima de 1%, servindo como alavanca para o índice fechar em alta.