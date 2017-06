Bovespa opera em alta de olho em julgamento de Temer

O principal indicador da bolsa de valores de São Paulo opera em alta nesta quarta-feira (7), após a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovar o parecer da reforma trabalhista na véspera.

O mercado ainda aguarda os desdobramentos do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que decide o futuro de Michel Temer na Presidência. As sessões ocorrem até quinta-feira à noite.

Às 10h54, o Ibovespa operava em alta de 0,71%, aos 63.401 pontos. Na véspera, o Ibovespa teve alta de 0,81%, aos 62.954 pontos.

Nos dois primeiros pregões da semana, o índice acumulou alta de 0,71%. No mês e no ano, houve valorização de 0,71% e 4,53%, respectivamente. No entanto, desde as primeiras notícias sobre as delações da JBS e o governo de Michel Temer, o indicador tem baixa de 6,8%.

Já o dólar opera em queda ante o real, com os investidores ainda cautelosos nos últimos dias diante da cena política no Brasil.

Às 10h56, o dólar recuava 0,13%, a R$ 3,2736.