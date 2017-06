Bolsas da Ásia encerram pregão sem direção única

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta quarta-feira (7) sem direção definida, seguindo o movimento dos últimos dias. Os mercados da região estão no aguardo dos eventos da semana que poderão influenciar os mercados financeiros.

Os mercados do mundo todo estão em compasso de espera para as eleições gerais do Reino Unido e a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), e também aguardam o depoimento do ex-diretor do FBI James Comey, no senado dos EUA, sobre a suposta interferência russa durante a campanha presidencial dos EUA no ano passado. Tanto o depoimento quanto a eleição serão realizados nesta quinta.

As bolsas da China avançaram, em meio a sinais de alívio na regulação bancária. O Xangai Composto teve alta de 1,23%, a 3.140,32 pontos, enquanto o Shenzhen Composto teve forte alta de 2,19%, a 1.850,53 pontos.

Em Tóquio, o índice Nikkei ficou perto da estabilidade, com alta marginal de 0,02%, a 19.984,62 pontos.

Já o sul-coreano Kospi voltou de um feriado caindo 0,36% em Seul, a 2.360,14 pontos. O Hang Seng teve ligeiro recuo de 0,09% em Hong Kong, a 25.974,16 pontos. O Taiex teve leve avanço de 0,04% em Taiwan, a 10.209,99 pontos, e o filipino PSEi teve alta de 0,62% em Manila, a 8.002,32 pontos.