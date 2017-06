Preço de alimentos frescos cai 7,91% no mês de maio, diz Ceagesp

O preço dos alimentos frescos – frutas, legumes, verduras, pescado e diversos – tiveram queda de 7,91% no mês de maio, de acordo com o Índice de Preços da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo). No acumulado do ano, o indicador teve queda de 8,47% e, nos últimos 12 meses, a retração foi de 15,35%.

Segundo a companhia, a retração no mês pode ser atribuída ao aumento da oferta pelas condições climáticas favoráveis e demanda retraída.

“O lado positivo é o controle da inflação em níveis satisfatórios no curto e médio prazo. No longo prazo, porém, a diminuição contínua da rentabilidade do produtor poderá inibir futuros investimentos e comprometer safras futuras”, diz a Ceagesp. Caso as condições atuais permaneçam, não há perspectiva de elevação dos preços na maioria dos setores. “Somente a incidência de intempéries acentuadas poderão inverter o atual cenário.”

O indicador mostrou que o volume comercializado no entreposto voltou a crescer, ao passar de 256.376 em maio do ano passado para 289.641 em maio de 2017, o que representa um aumento de 12,98%. No acumulado de janeiro a maio, houve crescimento de 2,9%, com o volume passando de 1.339.442 toneladas negociadas em 2016 para 1.378.280 toneladas no mesmo período de 2017.

De acordo com os dados, o setor de frutas recuou 8,33% em maio. As principais quedas foram do mamão formosa (-25,8%), mamão papaya (-23,6%), uva rubi (-23,5%), maracujá doce (-21,7%) e atemoia (-18,6%). As principais altas foram do maracujá azedo (14,8%), figo (11,6%) e ameixa estrangeira (7,5%).

O setor de legumes registrou queda de 11,11%. As principais baixas ocorreram na ervilha torta (-46,6%), tomate (-23,3%), pimentão verde (-20,3%), abobrinha italiana (-18,9%) e beterraba (-17,2%). As principais altas foram do pepino japonês (13,3%), pepino caipira (10,9%) e jiló (7,7%).

O setor de verduras teve queda de 9,06%. As principais baixas foram da acelga (-20%), escarola (-18,3%), agrião (-18,2%), nabo (-18,1%) e repolho (-16,1%). As principais altas foram da couve-flor (7,95), do salsão (6,3%) e do coentro (3,1%).

O setor de diversos subiu 3,85%. Os principais aumentos foram da batata lisa (28,6%),da batata comum (19,1%), do alho (9,9%) e do amendoim (3,8%). As principais quedas foram dos ovos vermelhos (-7,2%) e ovos brancos (-5,1%).

O setor de pescados registrou queda de 6,67%. As principais baixas foram do cascote (-35,9%), anchovas (-29,4%), corvina (-27,5%), betarraba (-24,1%), namorado (-12,8%) e pescada (-11,9%). Não houve altas significativas no setor.