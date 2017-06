Petróleo encerra o dia em alta graças à garantia do cumprimento de corte

O barril petróleo fechou a terça-feira (6) em alta com otimismo em alta após os ministros de Petróleo garantirem que a crise diplomática entre o Catar e países árabes não afetará o acordo da Opep e países produtores para reduzir a oferta.

Em Nova York, o contrato para entrega em julho do barril de WTI teve alta de 1,7% e fechou a US$ 48,19, enquanto o Brent, em Londres, encerrou o dia avançando 1,17% a US$ 50,05 o barril.

O mercado das commodities estão atento para a próxima quarta-feira (7), quando, às 11h30 saem os dados oficiais de estoques nos EUA com a expectativa do mercado de queda de 3,5 milhões de barris.