'Les Echos': Justiça eleitoral está longe de ser única espada de Dâmocles de Temer

O jornal francês Les Echos publicou nesta terça-feira (6) uma matéria sobre o julgamento da chapa Dilma/Temer, que se inciará nesta noite. O periódico diz que a "justiça eleitoral está longe de ser a sua única espada de Dámocles pendente sob Michel Temer, que enfrenta acusações de corrupção, suborno, participação de organização criminosa, entre outras".

Les Echos explica que o presidente poderia ser forçado a renunciar. Os sete juízes do TSE podem realmente decidir simplesmente cancelar a eleição presidencial em 2014, que teve a eleição de Dilma Rousseff à presidência e Michel Temer vice-presidência. Ele tinha alcançado o mais alto cargo há um ano, após a demissão de Dilma Rousseff. Em caso de anulação da eleição de 2014, o tribunal deve determinar se Michel Temer deve abandonar o poder imediatamente ou pode ficar no Palácio do Planalto, em Brasília, até o esgotamento dos recursos perante o TSE e Supremo Tribunal. Em ambos os casos, o Brasil está passando por um período de incertezas.

Irregularidades

O mandato de Michel Temer está por um fio desde a revelação, em meados de maio, de uma gravação onde parece concordar em comprar o silêncio de um ex-deputado que agora está na prisão. Desde então, recebe múltiplos pedidos para que renuncie, manifestações de rua aumentaram, mas muitos dos movimentos de impeachment foram arquivados. A maioria dos observadores espera que o destino deste presidente altamente impopular seja selado pela decisão do TSE, cujo veredicto poderia sair na quinta-feira (8).

Base parlamentar enfraquecida

O julgamento começou formalmente no dia 4 de abril, mas foi imediatamente interrompido para permitir mais tempo para as testemunhas de defesa e de chamadas em conexão com a gigante rede de corrupção Petrobras que teria financiado a campanha de Dilma Rousseff e Michel Temer.

Mas, desde então, a corda apertou consideravelmente para o atual presidente, sob investigação pelo Supremo Tribunal por suborno e obstrução da justiça relacionadas com o comprometimento da gravação que mergulhou o país em uma grave crise institucional.

Michel Temer trabalha nos bastidores para tentar impedir uma deserção em massa de seus aliados políticos. Até agora ele conseguiu obter algum alívio, destacando a necessidade de passar por uma série de reformas de austeridade para tirar o país de uma recessão histórica, mas a decisão do TSE poderia mudar isso.

"Vamos aguardar a decisão do TSE para tomar posição sobre o governo Temer", disse segunda-feira o prefeito de São Paulo, Joao Doria, do PSDB (centro), um aliado-chave do governo. Enquanto isso, Michel Temer tenta dar uma impressão de normalidade, incluindo resultados econômicos encorajadores.

Finalmente, os sinais econômicos positivos

Quinta-feira passada, o país voltou ao caminho do crescimento, com um aumento de 1% do PIB no primeiro trimestre de 2017, sugerindo a saída de dois anos de recessão. A primeira economia da América Latina, também apresentou queda na taxa de desemprego pela primeira vez desde novembro de 2014, uma queda de 0,1 pontos, para 13,6% no final de abril, embora continue a ser muito elevado, com 14 milhões pessoas à procura de um emprego.

"O governo tem conseguido fazer muitas coisas em apenas um ano", disse Michel Temer segunda-feira durante uma cerimônia de comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente.

No sábado, um de seus assessores mais próximos, Rodrigo Rocha Loures, filmado recebendo uma mala de dinheiro é suspeito de ser um intermediário no caso da JBS, permanece sob custódia. Se ele decide confessar, poderá surgir uma nova explosão, tornando a posição do presidente Temer ainda mais insustentável.

