'Financial Times': JBS vende operações na Argentina, Paraguai e Uruguai por US$ 300 mi

Financial Times publicou nesta terça-feira (6) matéria onde conta que a JBS, o maior produtor de carnes do mundo, no centro do escândalo político brasileiro, afirmou que estava vendendo suas subsidiárias na Argentina, Uruguai e Paraguai ao competidor Minerva por um total de US $ 300 milhões. O produto da venda irá reduzir a dívida da JBS.

O diário aponta que este é o primeiro acordo da empresa, depois que no último mês Joesley Batista, ex-presidente da empresa, foi alvo da mídia após revelação de uma gravação feita secretamente onde o presidente Temer alegadamente discutiu subornos. A JBS, que agora enfrenta sondagens no Brasil por especualção do mercado, foi despejada pelos investidores e rebaixada por agências de crédito.

O diário aponta que este é o primeiro acordo da empresa, depois que no último mês Joesley Batista, ex-presidente da empresa

No mês passado, a J & F, holding da JBS, concordou em pagar a multa de R $ 10,3 bilhões (US $ 3,16 bilhões) ao longo de 25 anos, parte de um acordo de acordo sobre uma série de investigações de corrupção, informa o Times. Esse montante deve ser ajustado anualmente pelo índice de inflação do IPCA no Brasil e promotores teriam pedido anteriormente R $ 20 bilhões.

Os analistas da Fitch, que rebaixaram o perfil de classificação de crédito da JBS para 'BB' de 'BB +' - advertiram que o acordo de negociação favorável aumentaria o risco de reputação do grupo, reduziria o acesso ao financiamento e prejudicaria sua capacidade de reembolsar R $ 18,1 bilhões em dívida de curto prazo, alerta o Financial Times.

"A magnitude deste acordo, que incluiu a admissão de pagamentos de subornos a vários políticos, provavelmente prejudicará a diversidade de fontes de financiamento da JBS e deverá resultar no cancelamento ou atraso da oferta pública inicial de sua unidade internacional", disseram.

> > Financial Times