Bovespa opera em alta na expectativa dos desdobramentos do julgamento de Michel Temer

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em leve alta nesta terça-feira (6), com o mercado cauteloso diante das incertezas no cenário político e à espera das consequências e desdobramentos do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode decidir o futuro do mandato do presidente Michel Temer.

A empresa que lidera a ponta positiva da sessão é a BR Malls, holding controladora das maiores redes de shoppings do país. As ações da empresa tinham alta de 5,75%, custando R$ 12,50, às 10h38.

Às 10h53, o Ibovespa tinha alta de 0,46%, a 62.735 pontos. Na véspera, o índice recuou 0,1%, a 62.450 pontos. Na semana passada, a bolsa acumulou recuo de 2,46%.

Já o dólar recua com investidores adotando precaução diante do julgamento da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer pelo TSE.

Às 10h56, o dólar cai 0,62%, a R$ 3,2765.