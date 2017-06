Bolsas da Ásia encerram pregão sem direção única

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta terça-feira (6) sem direção única, com os operadores cautelosos antes da realização de eventos importantes esta semana nos EUA e na Europa.

Na quinta-feira (8), o Reino Unido realizará eleições gerais e o Banco Central Europeu (BCE) vai anunciar decisão sobre a política monetária para o bloco. Na mesma data, o ex-diretor do FBI James Comey deve depor no senado americano em Washington, sobre a suposta interferência da Rússia durante a campanha eleitoral dos EUA em 2016.

O índice japonês Nikkei recuou 0,95%, a 19.979,90 pontos. Nos mercados chineses, os ganhos foram modestos. O Xangai Composto avançou 0,34%, a 3.102,13 pontos. O menos abrangente Shenzhen Composto teve alta de 0,55%, a 1.810,80 pontos.

O Hang Seng subiu 0,52% em Hong Kong, a 25.997,14 pontos. O Taiex registrou queda de 0,20% em Taiwan, a 10.206,18 pontos.

O pregão da Coreia do Sul não abriu devido a um feriado, enquanto em Manila, o filipino PSEi recuou 0,60%, a 7.953,12 pontos.