Apesar de cautela com o cenário político, dólar fecha em leve queda

Após acumular três altas consecutivas, o dólar fechou em queda ante ao real nesta terça-feira (6), cotado abaixo de R$ 3,28. Apesar da ligeira queda, o mercado segue atento ao início do julgamento da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao final do pregão, a moeda norte-americana recuou 0,35%, a R$ 3,2765.

Às 10h56, o dólar cai 0,62%, a R$ 3,2765.

Às 14h25, o dólar recuava 0,36%, a R$ 3,2850.

Bovespa fecha em alta, atenta as reformas econômicas

No pregão desta terça-feira (6), o principal índice da bolsa de valores de São Paulo (Ibovespa), fechou em alta de 0,81%, aos 62.954 pontos, com os investidores atentos aos rumos das reformas econômicas em meio às incertezas do cenário político no Brasil.

No acumulado da semana, o Ibovespa soma alta de 0,71%. Já no mês de junho, a alta chega a 0,71%, e, no ano de 2017, a alta é de 4,53%. Entretanto, desde o início dos vazamentos das delações da JBS e as crises no governo Michel Temer, o índice já registrou queda de 6,8%.