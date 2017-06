Levantamento aponta os metros quadrados mais caros do mundo

Se é difícil acreditar que o metro quadrado de uma casa de luxo possa ser vendido por US$ 122,2 mil, saiba que este lugar existe e está em Hong Kong, que tem os imóveis de alto padrão mais caros do mundo, segundo lista divulgada pela Forbes a partir de pesquisa recente da Savillis. Pode parecer estranho, mas exatamente na ilha que também abriga densas populações de moradores em compartimentos chocantemente apertados.

A atividade de bilionários no mercado imobiliário tem sido tão intensa nos últimos anos que levou a uma duplicação dos valores de propriedade no setor -, afirma o empresário carioca Michael Magno, da Magno Empreendimentos Imobiliários, empresa que tem no segmento de imóveis de luxo um de seus nichos mais operantes.

Atendendo uma clientela Vip composta por jogadores de futebol, cantores, atores entre outras fortunas brasileiras e internacionais, o empresário afirma que o Rio de Janeiro por enquanto está fora da lista da conceituada Forbes. “Mesmo com os valores dos imóveis na cidade ultrapassando os 10 milhões de reais e despertando o interesse dos investidores, ainda estamos muito distantes de encabeçar uma lista como essa.

De acordo com um levantamento realizado recentemente, o Rio de Janeiro é o local que possui o maior número dos imóveis mais valorizados no país.Em um espaço de quatro quilômetros entre os bairros de Ipanema e Leblon, na zona sul da cidade, se encontram sete dos dez imóveis mais valorizados do Brasil”, esclarece Michael Magno.

Ainda de acordo com a pesquisa, em segundo lugar vem Tóquio, no Japão, com o metro quadrado valendo US$ 84,4 mil. Os apartamentos de luxo chegam a US$ 121, 6 milhões, já que o tamanho médio do imóvel de alto padrão na cidade é de 1.486 metros quadrados.

Confira abaixo o ranking mundial:

1º Hong Kong

Preço do metro quadrado médio do imóvel de luxo custa US$ 122 mil Tamanho médio das moradias: 483 m²

2º Tóquio, Japão

Preço do metro quadrado médio sai por US$ 84,4 mil Tamanho médio das moradias: 1.486 m²

3º Londres, Inglaterra

O metro quadrado médio do imóvel de luxo custa US$ 58,8 mil Tamanho médio das moradias: 678 m²

4º Paris, França

O metro quadrado médio sai por US$ 48,8 mil Tamanho médio das moradias: 1.003 m²

5º Moscou, Rússia

Na capital russa, o preço médio custa US$ 47,2 mil Tamanho médio das moradias: 427 m²

6º Nova York, EUA

Na cidade de Nova York, preços saem por US$ 45,5 mil Tamanho médio das moradias: 603 m²

7º Xangai, China

Preço médio do metro quadrado sai por US$ 23,6 mil Tamanho médio das moradias: 501 m²

8º Cingapura

Preço sai por US$ 20 mil Tamanho médio das moradias: 1.142 m²

9º Mumbai, Índia

Em Mumbai, o preço do metro quadrado médio sai por US$ 10,77 mil Tamanho médio das moradias: 631 m²

10° Sidney, Austrália

Em Sidney, o preço gira em torno de US$ 9,77 mil Tamanho médio das moradias: 1.802 m²