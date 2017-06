Brasil Offshore investe em conferências técnicas para o segmento de óleo e gás

Produtividade, geração de negócios e lucro são resultados da capacitação profissional em toda a estrutura do setor de óleo e gás. Com o intuito de aprofundar o conhecimento, a Brasil Offshore, em parceria com a Society of Petroleum Engineers (SPE), irá ministrar conferências técnicas para os visitantes da feira.

Os encontros acontecerão entre os dias 20 e 22 de junho. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas durante o credenciamento do evento.

Na quarta-feira, 21, a sessão sobre ‘Poços e Resevatórios’ contará com a palestra de representantes da Petrobras, Eneva e Queiroz Galvão. Os executivos aproveitarão o espaço para destacar as necessidades e as soluções inovadoras de reservatório, perfuração e restauração de poços que tenham viabilidade econômica e consigam estender a vida útil dos campos para aumentar sua recuperação.

O último dia de painel, 22, ficará a cargo da Petrobras, Helox e SBM Offshore a apresentação sobre ‘Subsea Topside’ num cenário de redução de investimento para desenvolvimentos offshore. Tais questimentos destacam a necessidade de expansão de soluções tecnológicas que sejam mais acessíveis ao cenário econômico do país.

A estimativa para esse ano é receber 550 marcas expositoras, 53 mil visitantes e movimentar R$ 250 milhões em negócios. Nesta edição, a feira traz um público mais qualificado tanto em expositores quanto em visitantes e quem planeja fazer investimentos certeiros, terá a oportunidade de ampliar sua rede de contatos e gerar novas parcerias.

A Brasil Offshore e a SPE investem para que o público participante tenha acesso aos profissionais mais qualifidados e a oportunidade de aprimorar seu conhecimento sobre as cadeias logísticas do setor de óleo e gás. “Queremos que os visitantes tenham acesso a esse conhecimento e se aprofundem ainda mais no tema. Um público qualificado eleva o potencial do evento. Para isso, disponibilizamos a melhor equipe para essas apresentações”, pontua Igor Tavares, diretor da Brasil Offshore.

Para conferir a programação completa das Conferências, acesse o site da Brasil Offshore: http://www.brasiloffshore.com/Conteudo-de-Negocios/Conferencia/Programacao/

Serviço: Brasil Offshore

Data: 20 a 23 de junho, das 14 às 21h

Local: Centro de Convenções Roberto Marinho - Macaé Centro - Rodovia Amaral Peixoto, Km 170 - Barreto

Mais informações: http://www.brasiloffshore.com/