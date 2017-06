Bovespa opera perto da estabilidade nesta segunda-feira

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera perto da estabilidade nesta segunda-feira (5), com o mercado cauteloso diante das incertezas no cenário político, na véspera do início do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que decide o futuro de Michel Temer na Presidência.

O início do julgamento da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), previsto para começar nesta terça-feira, deverá reduzir o ritmo dos trabalhos no Congresso Nacional nesta semana, o que também pode impactar no ritmo das sessões.

Às 11h32, o Ibovespa subia 0,01%, a 62.517 pontos. Na sexta-feira (2), o Ibovespa fechou em alta de 0,36%, a 62.510 pontos. Na semana, a bolsa acumulou queda de 2,46%.

Já o dólar opera em alta frente ao real nesta segunda, com os investidores cautelosos diante de eventos políticos como o julgamento da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer e a expectativa de depoimento do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor de Temer.

Às 11h33, a moeda norte-americana subia 1,07%, a R$ 3,2830.