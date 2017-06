Bovespa fecha em leve queda e dólar sobe cautelosos com o cenário político

O principal índice da Bovespa fechou praticamente estável nesta segunda-feira (5), após oscilar durante o dia. Os investidores permanecem cautelosos diante do cenário político na véspera do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que decidirá se Michel Temer fica ou não na presidência.

O Ibovespa terminou o dia em queda de 0,1%, a 62.450 pontos.

O início do julgamento da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), previsto para começar nesta terça-feira, deverá reduzir o ritmo dos trabalhos no Congresso Nacional nesta semana, o que também pode impactar no ritmo das sessões.

As ações ordinárias da Smiles ficaram entre os destaques positivos do pregão, com valorização de 3,37%. As preferenciais da Suzano subiram 3,17%.

Os papéis preferenciais da Petrobras terminaram o dia em alta de 1%, enquanto os ordinários, subiram 1,75%.

Na outra ponta, as ações ordinárias da Estácio caíram 7,02% e as da Kroton, 3,19%. As ações ordinárias da Cosan também recuaram 4,11% e as da JBS, 4,08%.

O dólar fechou em alta frente ao real nesta segunda-feira (5), com os investidores cautelosos com o cenário político.

A moeda norte-americana avançou 1,03%, a R$ 3,2881.

No exterior, o dólar se recuperava nesta sessão avançando contra o euro e uma cesta de moedas, mas ainda exposto a qualquer otimismo renovado em relação à reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) nesta semana. Também estavam de olho na eleição parlamentar no Reino Unido, nesta quinta-feira.

O Banco Central brasileiro não anunciou intervenção no mercado de câmbio para esta sessão. Em julho, vencem US$ 6,939 bilhões em swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de dólares.