Bolsas da Ásia encerram pregão sem direção definida

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta segunda-feira (5) sem direção definida, com os operadores atentos aos eventos que ocorrem esta semana na Europa, como as eleições gerais do Reino Unido e a decisão sobre juros no Banco Central Europeu (BCE), ambos na quinta-feira (8).

A ataque terrorista do fim de semana em Londres, que deixou pelo menos sete mortos, não impactou os negócios na região. Além da reunião de política monetária do BCE, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), marcada para os dias 13 e 14.

Na China, o Xangai Composto caiu 0,45%, a 3.091,66 pontos. O Shenzhen Composto avançou 0,69%, a 1.800,93 pontos.

Em Tóquio, o Nikkei ficou praticamente estável, teve leve recuo de 0,03%, a 20.170,82 pontos.

Já em Hong Kong, o Hang Seng registrou perda de 0,24%, a 25.862,99 pontos. Em Taiwan, o Taiex subiu 0,68%, a 10.226,84 pontos. Na capital sul-coreana, Seul, o Kospi teve leve queda de 0,13%, a 2.368,62 pontos. Em Manila, por outro lado, o filipino PSEi subiu 1,19%, a 8.001,38 pontos.