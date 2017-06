TIM Brasil lança novos planos para o mercado pós-pago

Em busca de uma "evolução" no setor, a TIM Brasil lançou na última sexta-feira (2) seu novo "posicionamento" no mercado pós-pago, o TIM Black, que incluirá benefícios de fora do segmento de telecomunicações.

São ao todo cinco planos diferentes, com valores em São Paulo de R$ 109,90 (3GB), R$ 134,90 (5GB), R$ 179,90 (7GB), R$ 249,90 (10GB) e R$ 449,90 (20GB). Todos contam com minutos ilimitados para qualquer operadora e os serviços TIM Music, TIM Banca Virtual, TIM Protect Backup e SMS.

Esses preços valem para quase todo o Brasil, menos o plano de 5GB, que custará R$ 149,90 fora de São Paulo. As exceções são Rio de Janeiro e Espírito Santo, onde as cinco faixas de preço são: R$ 99,90, R$ 109,90, R$ 149,90, R$ 219,90 e R$ 419,90.

Todos os atuais clientes TIM Pós serão automaticamente migrados para o TIM Black, mantendo seus planos e usufruindo das novidades anunciadas, sem qualquer alteração no valor da mensalidade.

"Queremos ser referência em pós-pago e estamos construindo o caminho para isso. O TIM Black estará em constante evolução e transcende o pilar da oferta pura e simples. Passa até por uma nova cultura organizacional na empresa. É um compromisso da TIM com o consumidor", diz Pietro Labriola, COO da TIM Brasil.

A companhia já vem renovando seu portfólio pós-pago desde novembro de 2015, quando estabeleceu o fim da cobrança diferenciada de chamadas para outras operadoras em todos os planos. A TIM também volta a oferecer descontos progressivos na compra de aparelhos.

"Fizemos muitas pesquisas para esse lançamento, e nosso objetivo não é somente trazer o que o usuário precisa, mas sim surpreendê-lo de forma contínua", explica Labriola. (ANSA)