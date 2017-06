Petrobras realiza pagamento antecipado de dívida com o Itaú

A Petrobras efetuou nesta sexta-feira (2) o pagamento total antecipado de uma nota de crédito à exportação com o Banco Itaú no valor de R$ 1 bilhão e prazo de vencimento em 2020.

De acordo com a assessoria da estatal, "a companhia continuará avaliando novas oportunidades de gerenciamento dos seus passivos, visando à melhora do perfil de amortização e à redução do custo da dívida, levando em consideração as metas de desalavancagem previstas em seu Plano de Negócios e Gestão 2017-2021".