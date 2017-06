Instituto de Previdência de Nova Iguaçu cria programa para acolher novos aposentados

O Instituto de Previdência dos Servidores de Nova Iguaçu (Previni) acolheu 33 novos aposentados em cerimônia na manhã desta sexta-feira (2). A programação foi desenvolvida com base em casos que o órgão identificou de uma grande dificuldade nessa transição, onde o servidor que estava acostumado a dedicar seu dia ao trabalho, de uma hora para outra muda sua rotina de vida.

A iniciativa foi uma introdução ao Programa de Valorização e Melhoria da Qualidade de Vida dos Segurados do órgão, que entrará em vigor no próximo mês e marca uma nova fase para Nova Iguaçu. “Sem dúvida esse carinho a mais é muito importante para nós. Estávamos acostumados com o descaso, mesmo dedicando tanto anos de trabalho ao município, então essa valorização é de total importância”, conta Ana Cristina Monteiro, recém aposentada após 35 anos de trabalho.

Além dessa cerimônia semestral com os novos aposentados, o órgão tem em seu planejamento diversas atividades para incentivar os aposentados a não se sentirem sem valor para a sociedade. “Essa é apenas uma pequena demonstração de agradecimento por tudo que vocês já fizeram por nosso município, mas não chega nem perto do que os servidores e aposentados merecem. O maior patrimônio da cidade são os funcionários, e os aposentados, sem dúvidas, fazem parte disso”, diz o prefeito Rogerio Lisboa.

De acordo com o presidente do Previvi, Jorge Mussauer, a escolha do auditório do órgão para a realização da programação também foi feita para que aconteça a ambientação no local. “Nós queremos deixar claro que esse espaço foi feito para ser uma espécie de segunda casa do aposentado, onde estamos abertos para recebê-los sempre que eles precisarem ou quiserem”, explica Jorge.