Petróleo tem forte desvalorização após saída dos EUA de acordo climático

Os barris de petróleo registram queda superior a 2% nesta sexta-feira (2). O mercado teme que, com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima, as atividades de perfuração dos EUA fiquem ainda mais intensas, agravando o excedente global.

Às 9h49, o barril de Brent para agosto negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, tinha queda de 2,19%, a US$ 49,52. Já o barril de WTI para entrega em julho, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, registrava desvalorização de 2,25%, a US$ 47,27.

Na véspera, a commodity fechou a sessão perto do equilíbrio - o Brent teve leve alta e o WTI, ligeira baixa.

>> Trump anuncia saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris

>> Saída dos EUA de Acordo de Paris seria 'erro terrível', diz Bernie Sanders

Na semana passada, a esperada reunião da Opep concretizou a extensão do acordo firmado pelo cartel e outros países como a Rússia por mais nove meses, até março de 2018. Até agora, o acordo iniciado em janeiro teria tido um impacto modesto, devido a um aumento na produção de países que não participam do pacto como a Líbia, e ao aumento incessante da produção de óleo de xisto nos Estados Unidos.

Como parte do acordo, a Nigéria e a Líbia continuam isentos de realizar cortes, enquanto o Irã teria a possibilidade de aumentar a produção no mesmo nível de referência, em torno de 3,7 milhões de barris por dia, acertados em novembros do ano passado.

O Departamento de Energia norte-americano anunciou nesta quinta-feira (1°) uma queda de 6,428 milhões de barris de petróleo bruto nos estoques, ante a expectativa de recuo de 2,517 milhões de barris. No dia anterior, o American Petroleum Institute (API) tinha apontado para uma queda de 8,7 milhões de barris.