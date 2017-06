'Le Figaro': Temer deve considerar PIB como fator "vital" para sua sobrevivência política

Matéria publicada nesta sexta-feira (2) pelo jornal francês Le Figaro conta que a produção industrial no Brasil cresceu 0,6% em abril em comparação com março, confirmando que a maior economia da América Latina, saiu da pior recessão de sua história, conforme anunciou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo a reportagem este é o primeiro resultado positivo para a produção industrial brasileira desde o início do ano. Em março, o índice caiu 1,3%. Este valor, ajustado sazonalmente, é maior do que a previsão média de 0,1% dos 38 economistas consultados pela Bloomberg.

No entanto, o diário lembra que a produção industrial é, contudo, um decréscimo de 4,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior, segundo o IBGE. A indústria tem sido um dos setores mais atingidos pela recessão. A sua produção regrediu de 6,6% em 2016, enquanto o declínio do PIB era 3,6%. Os números de abril positivos reforçam a ideia de que o Brasil está tentando virar a página sobre a crise econômica que o país ainda está atolada e sobretudo da crise política profunda sobre alegações de corrupção que ameaçam o presidente Michel Temer. O IBGE anunciou que o PIB do Brasil cresceu 1% no primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior, quebrando uma série de oito trimestres consecutivos de declínio.

O instituto anunciou quarta-feira uma ligeira diminuição e não prevista de 13,6% da taxa de desemprego, que afeta 14 milhões de pessoas, enquanto a inflação, desenfreado há dois anos (10,67% em 2015) está agora abaixo da meta oficial de 4,5%. O governo acolheu a notícia com euforia: "A recessão acabou", twittou o presidente Temer que deve considerar esses bons indicadores vitais para sua sobrevivência política.

> > Le Figaro