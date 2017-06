'La Croix': Temer está na presidência com assento ejetável

O país voltou a crescer no primeiro trimestre 2017, mas a recuperação econômica permanece altamente limitado pela instabilidade política, diz a matéria publicada pelo jornal francês La Croix nesta sexta-feira (2).

O diário fala que finalmente chega uma boa notícia para o Brasil, que atravessa um dos piores períodos da sua história. Após dois anos de recessão, o país voltou ao caminho do crescimento em um trimestre. Mas o gigante sul-americano está longe de sair do bosque, pois há muitas incertezas.

Insuficiente crescimento, mas saudado por políticos

Depois de oito trimestres consecutivos de declínio, 2017 começou com um crescimento de 1% do produto interno bruto (PIB) durante os primeiros três meses do ano. O anúncio foi feito na quinta-feira 01 de junho, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este aumento não permite o atraso depois de uma recessão de 3,6% no ano passado e 3,8% em 2015.

As autoridades acolheram estes números positivamente. O atual presidente, Michel Temer, anunciou nesta terça-feira, 31 de Maio do "o fim da pior recessão na história" do Brasil, enquanto o ministro das Finanças Henrique Meirelles afirmou ser um dia "histórico", o último no entanto, alertou que "ainda falta um longo caminho a percorrer para alcançar a recuperação econômica completa."

Mercados em turbulência

Esta boa notícia não tranquiliza os mercados completamente. Eles estimam que o crescimento deve ser de 0,5% este ano. Mas a incerteza prevalece, como o país está enfrentando uma grave crise política, o que afeta os mais altos níveis do Estado, aponta o La Croix.

A classe política como um todo está sob suspeita depois de muitas revelações sobre a extensão da corrupção e extorsão no país. Depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e a acusação que paira contra o super popular Lula, agora chegou a vez de Michel Temer entrar na mira dos magistrados.

Um presidente no assento ejetável

Seu mandato agora está só por um fio desde a revelação, em meados de maio, de um compromisso registro no qual ele parece concordar em comprar o silêncio de um ex-deputado que agora está na prisão.

Nervosismo do mercado

O destino do presidente Temer poderia ser selado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que julga a partir de Junho 6 irregularidades no financiamento da campanha de 2014 ao lado de Dilma.

Instabilidade que mantém nervosismo do mercado, conclui La Croix, que acrescenta que a agência de rating Standard and Poors advertiu na semana passada que poderia rebaixar a dívida soberana do Brasil, devido à "crescente incerteza política".

