IPC da Fipe fecha maio com deflação

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) na cidade de São Paulo, atingiu deflação de 0,05% em maio, ante alta de 0,61% em abril, e de 0,11% na última apuração, relativa à terceira quadrissemana do mês anterior. No acumulado do ano, a taxa alcançou 0,94% e, nos últimos 12 meses, 3,08%. Essa variação acumulada em um ano é a menor registrada desde janeiro.

O recuo foi puxado pelos grupos alimentação, que passou de uma alta de 1,12%, em abril, para uma deflação de 0,21%, e habitação, com queda de 0,36%, ante 0,44%. Além disso, ocorreram decréscimos em quatro dos sete grupos pesquisados, entre eles o de despesas pessoais, que passou de um aumento de 0,48% para 0,12%.

Em transportes, o índice teve alta de 0,31%, ante 0,48%. No grupo saúde, a taxa passou de 1,66% para 0,72% e, em educação, de 0,18% para 0,09%.

O único grupo em aceleração foi vestuário, que em abril tinha recuado 0,02%, e, em maio, subiu 0,12%.