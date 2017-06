FGV: inflação medida pelo IPC-S sobe na maioria das capitais em maio

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), relativa à semana encerrada em 31 de maio deste ano, teve variação de 0,52%, com alta de 0,17 ponto percentual em relação ao mesmo índice da semana anterior.

Divulgada hoje (2) pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), a taxa reflete alta em seis das sete capitais pesquisadas, menos no Rio de Janeiro, onde a taxa caiu 0,1 ponto percentual, passando de 0,38% para 0,28% entre uma semana e outra.

A maior variação percentual ocorreu em Salvador, onde a taxa subiu 0,77 ponto percentual entre a última semana do mês e a semana anterior, passando de 0,02% para 0,79%, a segunda maior taxa do país.

Já Recife, que fechou com o maior IPC-S, de 1,1%, registrou a segunda maior variação percentual: 0,26 ponto percentual. Na semana encerrada em 22 de maio, a taxa havia variado 0,84%.

A menor variação percentual do IPC-S semanal ocorreu em Brasília, de apenas 0,02 ponto percentual, passando de 0,07% para 0,09%. Na capital ocorreu a menor taxa do IPC-S, ficando 0,43 ponto percentual abaixo da variação média entre as capitais de 0,52%.