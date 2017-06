Dólar reverte rumo e fecha o último dia de trabalhos da semana em alta

Na tarde desta sexta-feira (2), o dólar reverteu os movimentos da manhã e fechou o dia em alta de 0,24% comercializado a R$ 3,2546. O motivo seria a cautela dos investidores diante do quadro político incerto. No acumulado da semana houve queda de 0,33%.

Durante grande parte da sessão, a moeda norte-americana registrava queda ante ao real, influenciada pela fraca ação do mercado de trabalho nos EUA, o que fez esfriar as apostas de mais altas nas taxas de juros do país.

Bovespa encerra o dia em alta

Nesta sexta-feira (2), o principal índice da bolsa de valores de São Paulo (Ibovespa) fechou os trabalhos em alta de 0,36%, a 62.510 pontos, com os investidores mostrando cautela com o cenário político nacional e internacional.

As ações de destaque nas altas foram os papéis da Petrobras PN que avançava 1,49%, e do Itau Unibanco PN que subia 1,02%. Na outra ponta, as ações da JBS liderou as quedas, com uma desvalorização de 3,06%.

Apesar da alta desta sexta-feira, a bolsa acumula queda de 2,46% na semana.