Bolsas asiáticas encerram pregão em alta, seguindo Wall Street

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta sexta-feira (2) em alta, seguindo o bom desempenho dos mercados acionários de Wall Street, em Nova York. No entanto, a decisão de retirar os EUA do acordo climático de Paris do presidente norte-americano, Donald Trump, causou apreensão durante o pregão.

Com a estabilização dos preços do petróleo e com os dados positivos da criação de empregos no setor privado dos EUA as bolsas em Wall Street fecharam em novos patamares recorde.

Os mercados japoneses foram os que mais registraram ganho na região. O Nikkei avançou 1,60%, a 20.177,28 pontos, maior nível desde agosto de 2015. Foi a primeira vez que o Nikkei superou a barreira psicológica dos 20 mil pontos desde dezembro de 2015.

Na China, o Xangai Composto registrou leve avanço de 0,09%, a 3.105,54 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto teve alta de 0,85%, a 1.788,60 pontos.

Em outros mercados da região, o Hang Seng subiu 0,44%, a 25.924,05 pontos, em Hong Kong. Em Taiwan, o Taiex avançou 0,65%, a 10.152,53 pontos. O sul-coreano Kospi, em Seul, subiu 1,16%, a 2.371,72 pontos.