Atenta ao cenário político, Bovespa opera em alta

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em alta nesta sexta-feira (2), se recuperando após dois pregões em queda, com a situação política do Brasil ainda projetando um clima de cautela no mercado. Na véspera, o Ibovespa encerrou o pregão em baixa de 0,67%, a 62.288 pontos.

Às 10h35, o Ibovespa registrava alta de 0,45%, a 62.569 pontos.

Já o dólar opera em leve queda, após encerrar o pregão na véspera em alta de 0,32%, a R$ 3,2467. O mercado aguarda os números do relatório do mercado de trabalho norte-americano, ainda pela manhã, para definir tendência para o dia.

A crise política que atingiu o governo do presidente Michel Temer também está sendo monitorada pelos operadores e alguma posição defensiva pode ser montada para o julgamento da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral na próxima semana.

Às 10h36, a moeda norte-americana caía 0,46%, vendida a R$ 3,2345.