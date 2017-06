Petróleo fecha em baixa, após ser divulgada queda semanal nas reserva dos EUA

Os preços do Petróleo fecharam nesta quinta-feira (1) em leve alta, com dados do Departamento de Energia dos Estados Unidos.

O barril de WTI teve alta de 0,08%, cotado a US$ 48,36. Já o barril de Brent fechou em alta de 0,06%, a US$ 50,38.

O Departamento de Energia dos Estados Unidos informou nesta quinta que as reservas de petróleo do país registraram na semana passada queda de 6,4 milhões de barris, para 509,9 milhões, uma redução superior à esperada pelos analistas.

Por outro lado, os contratos de gasolina com vencimento em julho, o novo mês de referência, baixaram meio centavo, para US$ 1,60 o galão, e os de gás natural para entrega em julho caíram US$ 0,06, para US$ 3,01 por cada mil pés cúbicos.

Às 10h15, o barril de Brent para agosto negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, tinha queda de 0,14%, a US$ 50,69. Já o barril de WTI para entrega em julho, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, registrava alta de 0,25%, a US$ 48,44.

Após a divulgação dos dados, às 12h25, o petróleo do Mar do Norte tinha valorização de 0,89%, a US$ 51,21, e o crude do Texas avançava 1,37%, a US$ 48,98.

>> Trump anuncia nesta quinta-feira se EUA cumprirá Acordo de Paris

>> Saída dos EUA de Acordo de Paris seria 'erro terrível', diz Bernie Sanders

Na semana passada, a esperada reunião da Opep concretizou a extensão do acordo firmado pelo cartel e outros países como a Rússia por mais nove meses, até março de 2018. Até agora, o acordo iniciado em janeiro teria tido um impacto modesto, devido a um aumento na produção de países que não participam do pacto como a Líbia, e ao aumento incessante da produção de óleo de xisto nos Estados Unidos. O mercado especula agora sobre a possibilidade do carte intensificar os cortes.

Como parte do acordo, a Nigéria e a Líbia continuam isentos de realizar cortes, enquanto o Irã teria a possibilidade de aumentar a produção no mesmo nível de referência, em torno de 3,7 milhões de barris por dia, acertados em novembros do ano passado.