'Financial Times': Temer usará crescimento do PIB para tentar se fortalecer 

Matéria publicada nesta quinta-feira (1) pelo Financial Times diz que o Brasil começa a se arrastar para fora da sua recessão mais profunda registrada no primeiro trimestre. Analistas alertam que mesmo com a turbulência política significativa, a maior economia da América Latina não está perdida.

Os dados oficiais na quinta-feira mostraram que a economia cresceu 1% em relação ao trimestre anterior. Isso marcou o primeiro crescimento trimestre-a-trimestre do Brasil após oito trimestres consecutivos de contração, e foi impulsionado pelo setor agrícola - principalmente pela soja - que aumentou 13,4 por cento. Mas, ressaltando os obstáculos que ainda enfrentam a economia brasileira, o produto interno bruto continuou a diminuir em relação ao ano anterior, contraindo 0,4 por cento no primeiro trimestre.

"Existe um crescimento marginal, algo que não acontece há algum tempo", disse Silvio Campos Neto, economista sênior da consultoria Tendências.

A taxa de crescimento foi ligeiramente maior do que o governo esperava e será usada pelo presidente Michel Temer para tentar fortalecer seu apoio, avalia o Times. Sob a pressão de um escândalo de corrupção em que ele foi gravado supostamente discutindo subornos, ele busca basear sua legitimidade na capacidade de seu governo de resgatar a economia brasileira da sua pior recessão na história.

"Nós saímos do fundo do poço", acrescentou Antonio Domínguez, diretor-gerente regional da Maersk Line. "Mas o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer antes de sair da crise".

Ele observa que as importações e exportações brasileiras no primeiro trimestre de 2017 são 21 por cento inferiores aos volumes no mesmo trimestre de 2015. O economista da Goldman Sachs, Alberto Ramos, também adverte que o Brasil ainda não está fora da zona de perigo, diz o texto do Financial Times.

Financial Times diz que os números do período não levam em conta o escândalo de corrupção que pegou o presidente Temer

"Este é apenas um sinal revelador de que acabamos de iniciar uma recuperação econômica vigorosa. Os números do primeiro trimestre foram impulsionados por uma colheita recorde. Provavelmente haverá algum retorno no segundo trimestre. "

Além disso, os números do período não levam em conta o escândalo de corrupção que pegou o presidente Temer. Os mercados de capitais e a moeda do Brasil agora se recuperaram após um choque inicial estimulado por revelações, lembra o Times.

"Os resultados do primeiro trimestre são leituras de antes desses eventos políticos", diz o Sr. Campos Neto, acrescentando que o escândalo "dificulta a recuperação econômica".

Em meio à especulação de que Temer poderia cair, colocando a perder as reformas cruciais, os investidores expressaram sua preocupação, acrescenta o Times.

> > Financial Times