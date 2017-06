Bovespa opera em alta após resultado positivo do PIB

O principal indicador da bolsa de valores de São Paulo opera em leve alta nesta quinta-feira (1º), após o crescimento do PIB do país no primeiro trimestre de 2017. A economia brasileira voltou a crescer após oito trimestres seguidos de queda.

Nos três primeiros meses de 2017, o Produto Interno Bruto (PIB) avançou 1% em relação ao 4º trimestre do ano passado, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (1º) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Às 11h06, o Ibovespa subia 0,72%, aos 63.160 pontos. Na véspera, a Bovespa fechou em queda de 1,96%, aos 62.711 pontos.

Já o dólar opera em baixa, após o Banco Central informar que os próximos cortes da Selic devem ser menores, com os investidores de olho nos desdobramentos da crise política que atingiu o governo de Michel Temer.

Às 11h07, a moeda norte-americana avançava 0,09%, cotada a R$ 3,2296.