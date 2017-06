Bovespa fecha em queda e dólar sobe

O principal índice da Bovespa fechou em baixa nesta quinta-feira (1), com as ações do Itaú Unibanco e da Vale entre as maiores pressões negativas e mantendo a cautela política no radar dos investidores.

O Ibovespa fechou em baixa de 0,67% a 62.288 pontos.

Investidores repercutem ainda o corte da Taxa Selic pelo Banco Central, anunciada no dia anterior, de 11,25% para 10,25%, de olho também na divulgação do resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre.

Nos três primeiros meses de 2017, o Produto Interno Bruto (PIB) avançou 1% em relação ao 4º trimestre do ano passado, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (1º) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Às 11h06, o Ibovespa subia 0,72%, aos 63.160 pontos. Na véspera, a Bovespa fechou em queda de 1,96%, aos 62.711 pontos.

Às 13h54, o índice subia 0,44%, a 62.986 pontos.

O governo tem tentado mostrar normalidade na agenda no Legislativo desde a crise que atingiu o Planalto, após denúncias contra o presidente Michel Temer.

Vale PNA recuou 1,51% e Vale ON perdeu 1,84%, em mais um dia de perdas para os futuros do minério de ferro na China.

Itaú Unibanco PN caiu 1,13%. Bradesco PN cedeu 0,55%.

JBS ON teve baixa de 2,85%, após subir 7% no melhor momento do dia, revertendo ganhos da véspera na esteira o acordo de leniência fechado entre sua controladora e o Ministério Público Federal. Os papéis da JBS têm mostrado forte volatilidade nas duas últimas semanas, desdea delação de seus executivos.

Petrobras PN cedeu 1,08% e Petrobras ON recuou 0,59%, anulando ganhos de mais cedo, em dia volátil do petróleo no mercado internacional.

Eletrobras PNB teve baixa de 4,58% e Eletrobras ON caiu 4%. Segundo operadores, o mercado monitora os impactos da crise política nos planos de venda de ativos da empresa.

Dólar

O dólar fechou em alta nesta quinta-feira (1), com o mercado ainda monitorando o rumo das reformas econômicas no Congresso em meio à crise política.

A moeda norte-americana subiu 0,32%, a R$ 3,2467.

Às 11h07, a moeda norte-americana avançava 0,09%, cotada a R$ 3,2296.

Às 13h56, o dólar avançava 0,55%, a R$ 3,2442.

O dia também foi marcado por baixa nos preços do petróleo, o que também ajuda a puxar o dólar para cima.

O Banco Central não anunciou qualquer intervenção para o mercado de câmbio para esta sessão, por ora. Em julho, vencem US$ 6,939 bilhões em swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de dólares.