Bolsas da Ásia encerram pregão sem direção única

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta quinta-feira (1º), com os mercados chineses em recuo após dados fracos sobre a atividade manufatureira e a japonesa se recuperando após fechar quatro pregões consecutivos no vermelho.

De acordo com pesquisas da Caixin Media e da IHS Markit o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial chinês caiu de 50,3 em abril para 49,6 em maio. A leitura abaixo de 50 marcou a primeira contração da manufatura da China em 11 meses.

Consequentemente, o índice Xangai Composto recuou 0,47%, a 3.102,62 pontos. Já o Shenzhen Composto teve queda mais significativa de 1,92%, a 1.773,61 pontos.

Por outro lado, o japonês Nikkei teve alta de 1,07% em Tóquio, a 19.860,03 pontos. O Nikkei teve um início de mês positivo pelo 12° mês seguido.

Em outras partes da região, o Hang Seng teve alta de 0,58% em Hong Kong, a 25.809,22 pontos. Já o Taiex avançou 0,47% em Taiwan, a 10.087,42 pontos. O filipino PSEi registrou alta de 1,15% em Manila, a 7.927,49 pontos. No sentido contrário, o sul-coreano Kospi recuou 0,12% em Seul, a 2.344,61 pontos.