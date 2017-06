'Bloomberg': Recessão do Brasil pode retornar como vingança da Lava Jato

Matéria publicada pela Bloomberg nesta quinta-feira (1) analisa que apesar do Brasil estar emergindo de sua mais profunda recessão registrada no primeiro trimestre deste ano, mas um novo escândalo político poderia derrubar a economia que apenas tirou a cabeça para fora do buraco.

O produto interno bruto cresceu um por cento nos primeiros três meses de 2017 em relação ao trimestre anterior, liderado por um forte desempenho do setor agrícola e em linha com as expectativas do mercado.

"É apenas uma recuperação da agricultura", disse Jankiel Santos, economista-chefe da Haitong, em São Paulo. "Não podemos basear a recuperação da economia brasileira apenas na agricultura, não funciona assim. Precisamos de maior contribuição dos serviços e do consumo ".

Bloomberg afirma que o governo insiste que o trimestre marca o início de uma recuperação, apoiado por seus esforços para aprovar medidas destinadas a restaurar as finanças públicas. Mas um novo escândalo de corrupção, implicando o presidente Michel Temer, comprometeu desde então sua agenda de reformas, bem como as perspectivas econômicas do país.

De acordo com o noticiário, as agências de classificação alertaram que podem rebaixar o Brasil, então de Goldman Sachs a Itaú Unibanco estão alarmados com uma possível volta da recessão.

Bloomberg afirma que um novo escândalo político poderia derrubar a economia que apenas tirou a cabeça para fora do buraco

A agricultura expandiu 13,4 por cento no primeiro trimestre, o resultado mais forte em mais de 20 anos. Isso representou três quartos da produção no período, com o restante da indústria, que subiu 0,9 por cento, disse Luciano Rostagno, estrategista-chefe do Banco Mizuho do Brasil. Do ponto de vista da demanda, apenas as importações e as exportações cresceram no trimestre, enquanto o investimento caiu 1,6%. Isso arrasou a taxa de investimento do Brasil para mais baixo, sendo 15,6% do PIB.

"É por isso que a economia ainda não tem as condições para sustentar esse tipo de taxa de crescimento nos próximos trimestres", disse Rostagno.

"A economia ainda está lutando para ganhar impulso".

Rostagno prevê crescimento de cerca de 0,3 por cento no segundo trimestre. Newton Rosa, economista-chefe da Sul América Investimentos, diz que poderia haver estagnação, e chamou o resultado do primeiro trimestre de "falso vigor".

Os mercados financeiros brasileiros foram surpreendidos quando Temer foi acusado de corrupção, e as perspectivas para a aprovação de sua reforma emblemática da pensão diminuíram, aponta a Bloomberg.

A incerteza política também impediu o banco central de reduzir os custos de empréstimos de forma mais agressiva. Enquanto Temer negou as acusações sobre ele e se recusou a renunciar, ele expressou preocupação com o futuro da economia, acrescenta a agência de notícias.

"Todo o esforço imenso para retirar o país de sua maior recessão pode tornar-se inútil", disse ele.

Mesmo o ministro das Finanças, Henrique Meirelles, que disse que a economia alcançaria um ritmo de crescimento anual de 2,7% no quarto trimestre, reconheceu em uma nota enviada na quinta-feira, que "ainda há um caminho a percorrer antes de alcançar a recuperação econômica total".

> > Bloomberg