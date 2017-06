Alta de preços internacionais beneficia balança comercial brasileira

A alta dos preços internacionais, principalmente de produtos básicos, contribuiu para o crescimento das exportações brasileiras, e, consequentemente, para o superávit recorde de US$ 29 bilhões da balança comercial do período de janeiro a maio. O fator também influenciou o superávit de US$ 7,661 bilhões registrado no mês de maio, o maior saldo positivo mensal desde 1989.

“Uma publicação da OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne países desenvolvidos], mostra que Brasil foi o país do G20 [grupo das maiores economias do mundo] onde mais cresceram as exportações no primeiro trimestre. Estamos com demanda pelos produtos do Brasil, preços aquecidos e safra agrícola recorde”, disse o diretor de Estatística e Apoio à Exportação do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Herlon Brandão.

De acordo com dados do ministério, de janeiro a maio de 2017 o preço dos produtos exportados pelo Brasil subiu 19,7% em relação ao mesmo período de 2016. Os produtos básicos puxaram a alta, com aumento de preço de 29,5%. Os principais responsáveis foram minério de ferro (alta de 94,1% nos preços ) e petróleo bruto (68%).

Os preços dos semimanufaturados aumentaram 19,9%, devido a ferro e aço (alta de 54%) e açúcar (elevação de 41,8%). Nos manufaturados, veículos de carga (5%) e automóveis de passageiros (1,8%) também tiveram altas de preços que influenciaram no valor das exportações. Além disso, com exceção do açúcar, todos esses itens registraram aumento nas quantidades exportadas.

De acordo com Brandão, técnicos do governo preveem que o crescimento do preço continuará a ter influência sobre as exportações nos próximos meses, embora menor do que na primeira metade do ano. “Os preços estavam em um patamar muito baixo e começam a se recuperar. [Nos próximos meses] deverá ter uma contribuição positiva ainda, mas em menor medida”, afirmou.

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços projeta superávit de mais de US$ 55 bilhões para 2017. Caso se confirme, o resultado será recorde anual, superando o de 2016. No ano passado, a balança terminou superavitária em US$ 47,692 bilhões.

Herlon Brandão comentou ainda a participação das exportações no resultado do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e riquezas produzidos em um país), que registrou crescimento de 1% no primeiro trimestre, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Brandão disse que as exportações de bens e serviços contribuíram para a alta do PIB com um crescimento de 4,8%.

Importações

Com relação às importações, de janeiro a maio cresceram as compras brasileiras de combustíveis e lubrificantes (23,9%), bens intermediários (13%) e bens de consumo (4,8%). As importações de bens de capital caíram 19,4% na comparação com os primeiros cinco meses de 2016.

O governo tem avaliado a alta nas aquisições de bens intermediários como um sinal de retomada da economia, já que a categoria abrange insumos usados na produção. No caso dos bens de capital, que são máquinas e equipamentos usados no parque industrial, Herlon Brandão admite que a queda nas importações reflete os investimentos ainda em baixa.

“[A queda nas importações de bens de capital] é um retrato do passado, não do futuro. Como você tem uma ociosidade da capacidade instalada [da indústria] não há novos investimentos, até que se atinja o nível desejado de ocupação”, analisou.