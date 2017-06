Petróleo fecha em queda nesta quarta-feira

Os Futuros do Petróleo caíram durante a sessão desta quarta-feira (31). A alta na produção da commodity na Líbia, junto com o avanço dos estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos, aguça os temores sobre a possibilidade do acordo da Opep não conseguir gerar os efeitos esperados para recuperar os preços. Os barris de petróleo custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014 e chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado, devido ao excesso de oferta.

Na Bolsa Mercantil de Nova York, Os Futuros do Petróleo em Julho foram negociados na entrega a US$ 48,13 por barril no momento da escrita, caindo 3,08%. Em outra parte da ICE, O Petróleo Brent para entrega em Agosto registrou perdas 3,20% para negociação a US$ 50,57 por barril, enquanto o spread entre O Petróleo Brent e O Petróleo ficaram a US$ 2,44 por barril nos contratos.

O relatório mensal da Agência Internacional de Energia (AIE) mostrou que a produção do país continua a subir em patamar razoavelmente rápido e constante. Os dados sobre Petróleo divulgado nesta quarta coloca a produção de março dos EUA em 9,1 milhões de barris por dia. O relatório semanal mais recente dos EUA mostrou produção de 9,3 milhões de barris por dia na semana até 19 de maio, de 8,4 milhões de barris por dia no início de julho de 2016.

Às 9h53, o barril de Brent para agosto negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, tinha queda de 2,34%, a US$ 51,02. Já o barril de WTI para entrega em julho, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, registrava desvalorização de 2,19%, a US$ 48,57.

Na semana passada, a esperada reunião da Opep concretizou a extensão do acordo firmado pelo cartel e outros países como a Rússia por mais nove meses, até março de 2018. Até agora, o acordo iniciado em janeiro teria tido um impacto modesto, devido a um aumento na produção de países que não participam do pacto como a Líbia, e ao aumento incessante da produção de óleo de xisto nos Estados Unidos.