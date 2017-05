'Le Monde': A "falsa" recuperação da economia brasileira

Le Monde publicou nesta quarta-feira (31) uma matéria onde analisa a economia brasileira sendo atingida não só pela crise política, mas também por uma demonstração de entusiamo por parte do governo do presidente Michel Temer, que não corresponde a realidade.

O diário aponta que a maioria dos brasileiros está mergulhado em dívidas ou paralisado pelo desemprego. No entanto, aguardavam por uma melhora palpável da situação econômica com a entrada de Temer.

Monde afirma que a recuperação econômica tão esperada depois de dois anos e meio de recessão devem ser evidenciadas pela divulgação do crescimento do produto interno bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2017 em 1 de Junho.

> > 'Le Parisein': Interrogado pela Justiça, Temer está "por um fio"

"Você pode acreditar. O Brasil voltou a crescer "anunciou o presidente Michel Temer, em 12 de Maio, durante um discurso chamado" Um ano de conquistas "comemorando seu primeiro aniversário no poder e reforçando a sua política de reforma estrutural.

Infelizmente, o noticiário fala que o crescimento do PIB de janeiro a março em comparação com os últimos três meses de 2016, esperado em crescer cerca de 1% já é visto como obsoleto pelos cálculos de economistas da Bloomberg.

> > 'Les Echos': Politicamente intimidado, Temer se esforça diante dos investidores

O noticiário lembra que as revelações explosivas sobre o presidente Temer, em meados de maio, têm ameaçado a estabilidade política do país e colocou a economia à beira do abismo. O chefe de Estado, submetido à investigação do Supremo Tribunal por "corrupção passiva", "obstrução da justiça" e "participação em uma organização criminosa", além de receber uma dúzia de pedidos de "impeachment" (acusações) apresentadas na Câmara dos deputados.

Le Monde ressalta que no melhor dos casos o país vai registrar um crescimento simbólico próximo de zero este ano e, no pior dos casos, o PIB brasileiro continuará recuando

Será que ele será deposto, como sua antecessora Dilma Rousseff, há apenas um ano? Quem vai substituí-lo? O que será feito com as reformas em curso e cruciais para o país? O mercado está em polvorosa, investidores duvidam de uma continuidade nestas ações para fortalecer a economia e os empresários estão incomodados, avalia Le Monde.

Le Monde ouviu economistas que apostam em uma saída rápida da crise como única solução para tentar salvar o país. Mas para o vespertino qualquer que seja o desenrolar dos acontecimentos nas próximas semanas, a retomada da economia brasileira já está comprometida.

