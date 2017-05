'Financial Times': BMW vai para pole position do mercado chinês de carros

O britânico Financial Times destaca em uma matéria publicada nesta quarta-feira (31) a abertura da mais nova fábrica da BMW na China. Para a luxuosa alemã é uma grande aposta no mercado automotivo de rápido crescimento do país, pois aumenta a capacidade de produção do grupo na China em 50% para 450 mil veículos por ano.

A reportagem conta que a fábrica localizado na cidade do norte de Shenyang, a nova instalação de BMW de 45 mil metros quadrados custou € 1 bilhão para ser construida e é um exemplo brilhante de fabricação alemã de alta tecnologia. Os trabalhadores usam exoesqueletos, luvas inteligentes e óculos de realidade aumentada, permitindo que eles vejam dentro de um mecanismo de realidade virtual ou conversem online com o bot da inteligência artificial da fábrica, apelidado de Xiao Bao.

O empreendimento ressalta como a China é fundamental para a estratégia corporativa da BMW e um importante campo de batalha para os principais grupos de carros. A China ultrapassou os EUA em 2009 para se tornar o maior mercado de carros do mundo, ressalta o Times.

No setor de luxo automotivo, os alemães são a força dominante. Mais de 70 por cento dos veículos premium de 2,2m vendidos na China no ano passado foram alemães, liderados pela Audi, BMW e Mercedes-Benz. No caso da BMW, o país representa 22% dos seus carros vendidos globalmente, de acordo com a empresa, e cerca de 28% da renda antes de impostos, diz Evercore em Londres.

O fabricante de automóveis espera que sua estratégia na China o ajude a recuperar a coroa de vendas global no mercado premium, conquistado pela Mercedes-Benz da Daimler no ano passado. Ele também tem a mira na Audi, a unidade de luxo da Volkswagen, que foi líder de vendas na China desde 1988, diz o texto.

O desempenho da BMW na China até agora este ano é promissor, com vendas nos primeiros quatro meses até 18 por cento em 191.697 unidades - o suficiente para superar a Audi, cujas vendas na China caíram quase um quinto no mesmo período para 154.873 unidades.

"Esta é a mais moderna fábrica de automóveis sustentável e eficiente dentro da BMW", diz Nicolas Peter, diretor financeiro da BMW.

Os analistas dizem que a nova fábrica é apenas o início de um plano ambicioso para duplicar a produção na China de 2016 para 600 mil veículos até 2020, finaliza o Financial Times.

> > Financial Times