Brasil Offshore aposta em rodadas de negócios para estimular a competividade no setor

Maximizar o aproveitamento das oportunidades é o principal objetivo das empresas que participarão da Rodada de Negócios da 9ª edição da Brasil Offshore, no Centro de Macaé (RJ).

O evento, que contará com a presença dos principais players da indústria de óleo e gás, acontece nos dias 21 e 22 de junho, paralelamente à feira.

As rodadas de negócios serão realizadas por três instituições especializadas em aproximar compradores e vendedores, a Organização Nacional da Indústria do Petróleo (Onip), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) com o apoio da Reed Exhibition, organizadora da feira.

Os encontros visam reunir as empresas-âncoras com pequenos, médios e grandes fornecedores regionais e internacionais para discutir as tendências do setor, estabelecer novos contatos e fazer negócios, efetivamente.

Entre as empresas âncoras confirmadas estão a Nuclep, Subsea7, Sotreq, Forship, Shell, TechnipFMC, Alphatec, Baker Hughes, Air Liquide, Queiroz Galvão, Transpetro, Estaleiro Mauá, BW Offshore, Prumo Logística, Tridimensional, Petrobras UO-BC e Huisman.

Em 2015, as 20 empresas âncoras e as 113 empresas fornecedoras propiciaram 445 encontros, resultando em R$ 222,5 milhões em expectativas de negócios durante os doze meses seguintes.

Serviço: Rodada de Negócios da 9ª edição da Brasil Offshore

Data: 20 a 23 de junho, das 14 às 21h

Local: Centro de Convenções Roberto Marinho - Rodovia Amaral Peixoto, Km 170 - Barreto, Macaé/RJ

Mais informações: http://www.brasiloffshore.com/