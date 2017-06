Bovespa fecha em queda e dólar sobe em meio à crise política

A Bovespa fechou em queda nesta quarta-feira (31), com a cautela ainda prevalecendo diante do cenário político ainda conturbado, após a forte crise que abala o Planalto desde as denúncias contra o presidente Michel Temer, e em meio às incertezas sobre o andamento das reformas.

O Ibovespa, principal indicador da bolsa, caiu 1,96%, aos 62.711 pontos.

No mês, o índice acumulou queda de 4,12%.

As incertezas políticas permanecem e não abrem espaço para o Ibovespa retomar o patamar antes da crise, ao redor de 68 mil pontos.

Perto do fechamento, JBS liderava os ganhos do dia, com avanço de mais de 9%, após a sua controladora J&F fechar acordo de leniência que prevê o pagamento de multa de R$ 10,3 bilhões a ser paga em 25 anos, a maior já aplicada no mundo por um acordo deste tipo.

O dólar fechou em alta nesta quarta-feira (31), em dia marcado pela formação da Ptax, taxa calculada pelo Banco Central no fim do mês, mas com investidores ainda atentos aos desdobramentos da crise política.

O dólar fechou em queda de 0,79%, a R$ 3,2364.

No cenário externo, o mercado repercutiu indicadores positivos do mercado de trabalho na zona do euro e pesquisas indicando que o partido de Theresa May deve se enfraquecer nas eleições no Reino Unido.

O dia também é marcado por queda nos preços do petróleo, com investidores duvidando da capacidade de acordo da Opep de segurar a oferta da commodity.

O BC não anunciou qualquer intervenção no mercado cambial para esta sessão.

Na véspera, o BC conclui a rolagem dos contratos de swap cambial tradicional - equivalente à venda futura de dólares - que vencem em junho, no total de US$ 4,435 bilhões de dólares.