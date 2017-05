Bovespa e dólar operam em queda nesta quarta, ações da JBS sobem

A bolsa de valores de São Paulo opera em queda nesta quarta-feira (31), com o mercado ainda de olho nos desdobramentos da crise política envolvendo o governo de Michel Temer. Às 11h29, as ações da JBS subiam 7,57%, após a J&F - holding que controla a rede de frigoríficos - fechar acordo de leniência com multa de R$ 10,3 bilhões a ser paga em 25 anos.

As ações da Vale lideram a ponta negativa da sessão, caindo 4,37%, às 11h11.

Às 11h26, o principal índice da bolsa de valores de São Paulo caía 1,16%, a 63.222 pontos.

No cenário externo, o mercado repercute indicadores positivos do mercado de trabalho na zona do euro. Além disso, o dia é marcado por queda nos preços do petróleo, com investidores duvidando da capacidade de acordo da Opep de segurar a oferta da commodity.

Já o dólar opera em queda, com o dia marcado pela formação da Ptax, taxa calculada pelo Banco Central mensalmente, que pode trazer volatilidade no mercado de câmbio.

Às 11h29, o dólar caía 0,47%, a R$ 3,2424.