Bolsas ásiaticas encerram sem direção única

As bolsas asiáticas encerraram o pregão desta quarta-feira (31) sem direção única e com variações modestas nos resultados, durante a retomada dos negócios na China, após dois dias de feriado no país.

O Xangai Composto registrou alta de 0,23%, a 3.117,18 pontos, já o Shenzhen Composto caiu 0,10%, a 1.808,30 pontos. O Xangai chegou a subir 1%, após novos dados econômicos oficiais mostrarem que os setores industrial e de serviços da China continuam se expandindo em bom ritmo.

No entanto, apesar da alta, o Xangai Composto terminou o mês de maio com queda de 1,2%, diante dos esforços de Pequim para restringir a concessão de crédito e após a Moody's rebaixar a nota de crédito da China pela primeira vez desde 1989.

O japonês Nikkei teve leve recuo de 0,14% em Tóquio, a 19.650,57 pontos.

Em Hong Kong, o Hang Seng voltou do feriado em baixa de 0,16%, a 25.660,65 pontos. Em Taiwan, que também voltou de feriado, o Taiex recuou 0,61%, a 10.040,72 pontos. Já o sul-coreano Kospi avançou 0,16% em Seul, a 2.347,38 pontos.