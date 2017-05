'Bloomberg': Firma de ativos distressed do Brasil muda sócios e amplia meta

A Bloomberg traz nesta quarta-feira (31) uma matéria onde conta que a Brasil Distressed, empresa compradora de créditos inadimplentes também conhecida como BrD, mudou seu quadro de sócios e informou que planeja ampliar as aquisições neste ano.

Segundo a reportagem a BrD pretende investir até R$ 1,5 bilhão (US$ 460 milhões) em dívidas em atraso de empresas brasileiras de médio porte, dois terços a mais do que comprou no ano passado, disse o sócio-gerente Carlos Catraio em entrevista. A empresa adquiriu cerca de R$ 3 bilhões em dívidas desde sua criação, em 2010.

Bloomberg afirma que os investidores em ativos distressed têm corrido para o Brasil

O texto diz que de acordo com dados do Banco Central de dezembro, as pequenas e médias empresas estão entre as mais prejudicadas pelos dois anos de recessão do Brasil, com cerca de 14 por cento de seus empréstimos inadimplentes ou já reestruturados.

Bloomberg acrescenta que os investidores em ativos distressed têm corrido para o Brasil. A Lone Star Funds, fundada pelo bilionário John Grayken, está adquirindo a Apoema Capital Partners, uma firma brasileira que gerencia cerca de R$ 4,5 bilhões em ativos distressed, disse uma pessoa informada sobre o assunto em abril. A Canvas Capital, com participação do Credit Suisse, está criando um fundo de até US$ 600 milhões para investir em ativos corporativos distressed no Brasil, disseram pessoas informadas sobre o assunto em março.

