'FCA sempre acreditou no Brasil', diz Stefan Ketter

O presidente da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) para a América Latina, Stefan Ketter, demonstrou nesta terça-feira (30) otimismo com a possibilidade de recuperação da economia brasileira e garantiu que o país sempre "foi estratégico" para os investimentos da companhia.

"A FCA sempre acreditou no Brasil. O país sempre foi estratégico para a companhia e podemos até dizer que parte do DNA da empresa é brasileira, nos sentimos brasileiros e pensamos como brasileiros", afirmou o executivo ao discursar para investidores estrangeiros no "Fórum Investimentos Brasil 2017", evento promovido pelo governo brasileiro, pelo Banco Interamericano de Investimentos (BID) e pela Apex em São Paulo.

"O Brasil não ficará em crise eternamente. É impossível, esse país é grande demais. Com as grandes cidades, com os consumidores que nós temos, com toda a potência. Talvez tenhamos pensado que a recessão seria mais curta e ela passou de dois anos, mas nunca paramos de acreditar no Brasil e continuamos investindo", disse Ketter.

O fórum contou com a presença do presidente Michel Temer, dos ministros Aloysio Nunes (Relações Exteriores) e Henrique Meirelles (Finanças), do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, além do prefeito João Doria e do governador Geraldo Alckmin.

"Há uns anos, quando fomos todos para Wall Street para compar a Chrysler, nós colocamos três bandeiras importantes, a norte-americana, a italiana e, como terceira, a brasileira, porque nos sentimos brasileiros", contou Ketter, ressaltando que a FCA teve sucesso em investir no país.

"Investimento é fácil fazer, mas o mais importante é fazer o investimento funcionar isso com as pessoas. E a nossa fábrica em Pernambuco é a melhor, dentro das 150 que cuido no mundo, porque têm as pessoas com mais garra, trabalham com criatividade, com grande densidade de liderança e idade média dos funcionários de 28 anos. É a fábrica mais moderna, mais digital", relatou.