Bovespa opera em alta nesta terça, dólar sobe

A bolsa de valores de São Paulo opera em alta nesta terça-feira (30), com o mercado ainda de olho nos desdobramentos da crise política no Brasil. Na véspera, o Ibovespa fechou em queda, em dia marcado pelo baixo volume de negócios devido ao feriado nos EUA. As ações ordinárias da distribuidora de energia elétrica ENERGIAS BR subiam 2,58%, por volta das 11h04, figurando entre as maiores altas.

Às 11h19, o Ibovespa, principal indicador da bolsa, subia 0,20%, aos 63.889 pontos.

Já o dólar opera em queda em relação ao real. O Banco Central anunciou para esta terça leilão de até 8,7 mil swaps cambiais tradicionais para encerrar a rolagem dos contratos que vencem em junho.

Às 11h35, o dólar subia 0,24%, a R$ 3,2654.

Na véspera, a moeda norte-americana subiu 0,13%, a R$ 3,2695 na venda. Em maio, o dólar acumula alta de 2,98% sobre o real. No ano, há valorização de 0,61%.