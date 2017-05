Bovespa fecha em alta e dólar cai, mas cautela com o cenário político continua

A Bovespa fechou em leve alta nesta terça-feira (30), com investidores de olho na possibilidade de avanço de reformas no Congresso Nacional, mas mantendo a cautela em meio à crise política.

O Ibovespa, principal indicador da bolsa, avançou 0,32%, aos 63.962 pontos.

Vale PNA subiu 1,54% e Vale ON ganhou 1,92%, estendendo ganhos dos últimos quatro pregões. A Moody's manteve perspectiva positiva do rating da Vale. Bradesco PN avançou 1,59%, enquanto Itaú Unibanco PN subiu 0,31%.

Na outra ponta, JBS liderou as baixas do dia com queda 3,9%. As atenções dos investidores no momento se voltam para o avanço do acordo de leniência com o Ministério Público Federal.

Na véspera, o Ibovespa fechou em queda, em dia marcado pelo baixo volume de negócios devido ao feriado nos EUA. As ações ordinárias da distribuidora de energia elétrica ENERGIAS BR subiam 2,58%, por volta das 11h04, figurando entre as maiores altas.

O dólar encerrou o dia com leve baixa ante o real nesta terça, com os investidores atentos à cena política após a crise que atingiu o governo do presidente Michel Temer.

A moeda norte-americana caiu 0,23%, a R$ 3,2621.

O Banco Central fez nesta sessão o último leilão de swaps cambiais tradicionais (equivalentes à venda futura de dólares), para rolar os contratos que vencem em junho. Vendeu a totalidade dos 8,7 mil contratos ofertados, somando os 4,435 bilhões do vencimento.

Na véspera, a moeda norte-americana subiu 0,13%, a R$ 3,2695 na venda. Em maio, o dólar acumula alta de 2,98% sobre o real. No ano, há valorização de 0,61%.