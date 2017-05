Feirão da Caixa movimenta R$ 10,2 bilhões em 11 cidades

O Feirão Caixa da Casa Própria, realizado nesse fim de semana em 11 cidades, recebeu 191 mil pessoas e movimentou R$ 10,2 bilhões em negócios, segundo balanço divulgado pelo banco.

O evento ocorreu em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Campinas (SP), Belém, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, no Recife, em Salvador, Goiânia e Uberlândia (MG). De 23 a 25 de junho, o Feirão da Caixa será realizado em Brasília, Curitiba e Fortaleza. No total, o número de imóveis ofertados ao longo do evento deve chegar a 228 mil.

Ao todo, o feirão terá 548 construtoras e 261 correspondentes imobiliários Caixa, além de 185 imobiliárias.

De acordo com a Caixa, nesse fim de semana, São Paulo foi a cidade que mais movimentou negócios durante o feirão, com mais de 15 mil contratos fechados ou encaminhados, num total de R$ 3,24 bilhões.