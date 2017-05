Bovespa fecha em queda e dólar sobe

O principal índice da Bovespa fechou em queda nesta segunda-feira (29), com o mercado ainda atento à crise política, após denúncias envolvendo o presidente Michel Temer. O dia também é de feriado nos EUA, o que pode gerar uma redução no volume de negociações durante a sessão.

O Ibovespa fechou com queda de 0,51%, a 63.760 pontos.

Por volta das 11h30, os papéis do Bradesco e do Itaú Unibanco, com peso importante na composição do índice, operavam em queda. Petrobras rondava a estabilidade, enquanto a Vale subia perto de 2%. Já as ações da JBS lideravam as altas, subindo mais de 3%.

Às 11h49, o Ibovespa recuava 0,25%, a 63.927 pontos. Na sexta-feira (26), o índice subiu 1,36%, a 64.085 pontos. Na semana passada, acumulou ganhos de 2,3%, devolvendo parte da perda de mais de 8% registrada na semana anterior.

Às 14h45, o índice tinha queda de 0,63%, a 63.678 pontos.

O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (29), com investidores atentos à crise política interna, em dia marcado ainda por baixo volume de negócios devido ao feriado nos Estados Unidos.

A moeda norte-americana subiu 0,13%, a R$ 3,2695.

Na semana passada, a moeda norte-americana subiu 0,25% em relação ao real.

Às 11h49, o dólar subia 0,30%, a R$ 3,2703.

Às 14h46, a moeda tinha alta de 0,28%, a R$ 3,2694.