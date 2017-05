Bolsas da Ásia encerram pregão sem direção única

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta segunda-feira (29) sem direção única, com a liquidez da sessão comprometida por um feriado chinês. O último teste com míssil na Coreia do Norte, ocorrido no fim de semana, não teve muito impacto nos negócios da região.

Foi a nona vez que o regime de Kim Jong-un realizou esse tipo de teste este ano. O país vem sofrendo pressões dos EUA e da China, aliada histórica do país, para interromper seu programa de mísseis.

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei teve leve recuo de 0,02%, a 19.682,57 pontos. Em Seul, o sul-coreano Kospi vaiu 0,10%, a 2.352,97 pontos. Já o Hang Seng avançou 0,24% em Hong Kong, a 25.701,63 pontos.