Inflação medida pela Fipe volta a cair em São Paulo

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) na cidade de São Paulo, atingiu variação de 0,11% na terceira quadrissemana de maio, ficando 0,21 ponto percentual abaixo da taxa registrada na prévia anterior (0,3%). Mais uma vez, a descompressão inflacionária foi puxada pelo grupo habitação, que apresentou recuo de 0,43%. Essa queda foi mais expressiva do que na pesquisa passada, quando o índice ficou em 0,29%.

Também houve redução no ritmo de aumento do grupo alimentação, com a taxa passando de uma alta de 0,58% para 0,25%. O mesmo foi verificado em transportes, que teve elevação de 0,54%, depois de um avanço de 0,82% na segunda prévia do mês.

Ocorreram ainda desacelerações em despesas pessoais (de 0,3% para 0,23%), em saúde (de 1,36% para 1,04%) e em educação (de 0,08% para 0,06%). Além disso, o grupo vestuário permaneceu estável em 0,07%.